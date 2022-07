Seltener Starkregen und Überschwemmungen in Golfstaaten

DUBAI/DOHA/TEHERAN/MASKAT (dpa-AFX) - In der Golfregion haben starker Regenfall und ungewöhnliche Überschwemmungen für Verwüstungen gesorgt. Bilder lokaler TV-Sender zeigten am Donnerstag Wassermassen auf den Straßen der sonst im Sommer von Dürre und Hitze geplagten Region. In Katar, dem Gastgeberland der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft, warnten die Behörden bis zum Wochenende vor Gewittern und Windböen. Auf Videos der Zeitung "Al Sharq" war zu sehen, wie die Küstenpromenade überschwemmt wurde.

Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten wiesen die Behörden die Bewohner an, wenn möglich die nächsten Tage von zu Hause zu arbeiten, wie die staatliche Nachrichtenagentur WAM berichtete. Im Golfstaat Oman evakuierte die Königliche Polizei mit Helikoptern von Überschwemmungen betroffene Täler und rettete nach eigenen Angaben mehr als 100 Menschen.

Im Iran kamen unterdessen mindestens vier Menschen im Nordwesten der Hauptstadt Teheran bei Überschwemmungen ums Leben. Neun weitere wurden bislang verletzt, so die Rettungskräfte des Roten Halbmonds laut Nachrichtenagentur Irna. Schon vergangene Woche waren bei Unwettern im Südiran mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen./arb/DP/zb