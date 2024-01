SelfWealth Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI der Selfwealth liegt bei 100, was als „Schlecht“ eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 52,38 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit neun Tagen, an denen positive Themen dominierten. An einem Tag überwog jedoch die negative Kommunikation. Insgesamt war die Diskussion über das Unternehmen Selfwealth in den letzten Tagen eher negativ. Die Redaktion bewertet das Anleger-Sentiment daher als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Selfwealth-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,16 AUD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,15 AUD, was einer Abweichung von -6,25 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird.

Die Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung für Selfwealth in den letzten Wochen stark eingetrübt ist. Die Aktie wird daher von uns mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Die erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen weist jedoch auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hin, weshalb Selfwealth eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.