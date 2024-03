SelfWealth Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild für die Aktie von Selfwealth. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Selfwealth daher ein "Gut"-Rating auf dieser Ebene.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Selfwealth-Aktie mit 0,145 AUD aktuell +3,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -3,33 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für die beiden Zeiträume führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei keine signifikanten Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt werden konnten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Selfwealth gesprochen. Als Ergebnis wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Selfwealth-Aktie beträgt aktuell 42, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Selfwealth weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Selfwealth daher ein "Neutral"-Rating.