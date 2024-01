SelfWealth Aktie: Wirklich lohnenswert?

In den letzten zwei Wochen wurde Selfwealth von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, so das Fazit unserer Redaktion nach der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Selfwealth beträgt derzeit 62,5 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 47,83 im neutralen Bereich. Somit erhält Selfwealth für diesen Punkt unserer Analyse insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Unsere Analyse zeigt zudem, dass die Stimmung für Selfwealth in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an diesem Wert hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für Selfwealth. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, der RSI im neutralen Bereich liegt, die Stimmung im Internet verbessert ist und die technische Analyse ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.