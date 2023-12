SelfWealth Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Selfwealth lassen sich über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten und auswerten, hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität im Netz aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung wird Selfwealth in diesem Punkt daher als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Selfwealth als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Selfwealth-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,62, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Neutral".

In der technischen Analyse wird die Selfwealth-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,16 AUD, womit der Kurs der Aktie (0,175 AUD) um +9,38 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,17 AUD, was einer Abweichung von +2,94 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Selfwealth besonders negativ diskutiert. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen überwiegen die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.