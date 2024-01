SelfWealth Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Selfwealth-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 83, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,17, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Selfwealth damit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich Selfwealth war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Selfwealth-Aktie bei 0,16 AUD, was eine neutrale Einstufung nach sich zieht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Selfwealth weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.