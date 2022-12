Selenskyjs Botschaft an Amerikaner: Ich wünsche Ihnen Frieden

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich bei seinem Besuch im Weißen Haus in Washington mit eindringlichen Worten an das amerikanische Volk gewandt. "Ich wünsche Ihnen Frieden", sagte Selenskyj am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Joe Biden auf Englisch auf die Frage, was seine Botschaft an die amerikanische Bevölkerung sei. Er wünsche den Menschen in den USA, dass Sie Ihre Kinder leben und aufwachsen sehen könnten, dass sie verfolgen könnten, wie diese zur Universität gingen und eigene Kinder bekämen. Frieden sei das Wichtigste. "Wir kämpfen wirklich für einen gemeinsamen Sieg gegen diese Tyrannei", sagte Selenskyj im Weißen Haus mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen sein Land. "Und wir werden gewinnen." Dessen sei er sich sicher.

Der Besuch in Washington war Selenskyjs erste bekannte Auslandsreise seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen sein Land Ende Februar./jac/DP/he