Selenskyj will Ukraine zum Wasserstoff-Lieferanten machen

LONDON (dpa-AFX) - Die Ukraine soll nach einem Ende des russischen Angriffskriegs nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj Russland auch als Energielieferant für Europa ersetzen. "Die Ukraine kann und wird einer der Schlüssellieferanten für umweltfreundliche Elektroenergie und grünen Wasserstoff für Europa werden", sagte Selensky am Mittwoch in einem Video-Auftritt bei der Wiederaufbaukonferenz für sein Land in London. Das Potenzial bezifferte er auf mehr als 360 Milliarden Euro.

"Ich meine, dass es zum grünen Umbau der Wirtschaft keine Alternative gibt", sagte Selenskyj. "Die russische Aggression hat bewiesen, dass die grüne Transformation eine der Schlüsselbedingungen für Sicherheit ist." Der russische Angriffskrieg gegen das Nachbarland dauert bald 16 Monate. 2020 hatte bereits der damalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Ukraine als künftigen Lieferanten für grünen Wasserstoff genannt./ast/DP/stk