Selenskyj sieht Erfolge an der Front

KIEW (dpa-AFX) - Nach einer Sitzung des ukrainischen Generalstabs hat Präsident Wolodymyr Selenskyj Erfolge seiner Truppen im Kampf gegen die russischen Besatzer hervorgehoben. "Es gibt Ergebnisse", sagte er am Dienstag in einer Videomitteilung, ohne Details zu nennen. "Wir haben ein Ergebnis in unseren Fortschritten, das Ergebnis der Angriffsoperationen unserer Jungs, und das ist die wichtigste Nachricht für unser Land."

Die Ukraine brauche solche Ergebnisse "jeden Tag, jede Woche". Jeder zurückgelegte Kilometer, jede überwundene Verteidigungslinie der Besatzer zähle. "Die Beständigkeit unserer Ergebnisse bedeutet die Beständigkeit der Unterstützung der Welt für die Ukraine."

Kurz zuvor hatte die ukrainische Militärführung von neuen Geländegewinnen im zentralukrainischen Bezirk Saporischschja berichtet. Die russischen Linien seien dort um knapp einen Kilometer zurückgedrängt worden. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Sowohl der russischen Präsident Wladimir Putin als auch sein Verteidigungsminister Sergej Schoigu haben zuletzt behauptet, die ukrainische Sommeroffensive sei abgeschlagen worden. Nach ihren Worten seien die russischen Streitkräfte zur "aktiven Verteidigung" übergegangen./cha/DP/jha