Selenskyj lobt Sicherheitsabkommen mit Deutschland

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Sicherheitszusagen Deutschlands für die Ukraine gelobt. Es sei ein "sehr wichtiger Tag für unsere Völker, für die Ukrainer und die Deutschen, aber auch für Europa", sagte er am Freitag beim Empfang durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin.Kurz zuvor hatten Selenskyj und Scholz das Abkommen unterschrieben, das Deutschland in der Rolle eines Garantiestaats der Ukraine vorsieht. "Heute gehen wir aber auch einen historischen Schritt weiter", sagte der Bundeskanzler.

Die geschlossene Vereinbarung über die bilateralen Sicherheitszusagen könne in seiner Bedeutung "kaum überschätzt" werden, fügte er hinzu.Zusätzlich wurde ein neues Militärpaket für die Ukraine beschlossen. Das neue Paket im Wert von etwa 1,1 Milliarden Euro umfasst 18 weitere Panzerhaubitzen 2000 sowie 120.000 Schuss Artilleriemunition im Kaliber 122mm. Außerdem wird die Bundesregierung der Ukraine ein zweites SkyNex-System bereitstellen. Die Lieferung soll im Jahr 2025 erfolgen. Zusätzlich zu den bereits gelieferten und geplanten Flugkörper IRIS-T SLS wird die Bundesregierung der Ukraine noch in diesem Jahr weitere 100 Flugkörper IRIS-T SLS liefern.

