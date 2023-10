KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Dienstagabend die Lieferung amerikanischer ATACMS-Raketen an sein Land und deren ersten Einsatz bestätigt. "Die ATACMS haben sich bewährt", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag./cha/DP/jha