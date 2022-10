Selenskyj begrüßt Zusagen für Flugabwehrwaffen

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßt neue internationale Zusagen von Waffen zur Flug- und Raketenabwehr für sein Land. Das Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel vom Mittwoch sei in dieser Hinsicht "ziemlich produktiv" verlaufen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache in Kiew. Einzelheiten nannte er dabei aber nicht.

"Ich bin denen unserer Partner dankbar, die bereits beschlossen haben, genau diese Unterstützung für unseren Staat zu verstärken - Unterstützung für eine effektive Flugabwehr," sagte Selenskyj. Je brutaler der russische Raketenterror werde, desto mehr verstehe die Welt, dass der Schutz des Himmels über der Ukraine "eine der wichtigsten humanitären Aufgaben Europas in unserer Zeit ist".

Russland hatte am Montag seine Raketenangriffe auf alle Teile der Ukraine verstärkt und schwere Zerstörungen an der Infrastruktur für Strom-, Wärme- und Wasserversorgung angerichtet.

Der Ukraine-Kontaktgruppe zur Koordination der militärischen Hilfe gehören etwa 50 Länder an. Viele der Verteidigungsminister berieten am Mittwoch am Rande eines Nato-Treffens über die Unterstützung. Erstmals habe beim sogenannten Ramstein-Format Flugabwehr im Zentrum gestanden, schrieb Selenskyjs Stabschef Andrij Jermak auf Twitter. "Das ist historisch, denn es wurden Entscheidungen getroffen, den Himmel über der Ukraine zu schließen." Er habe auch mit US-Sicherheitsberater Jake Sullivan über Flugabwehrwaffen gesprochen.

Deutschland hat ein erstes hochmodernes Flugabwehrsystem Iris-T an die Ukraine geliefert./fko/DP/he