Selenskyj: Demokratie braucht einen Sieg

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach seiner Teilnahme am virtuellen Weltgipfel für Demokratie betont, dass die Demokratie unbedingt und schnellstmöglich einen Sieg brauche. "Und wir alle zusammen - Ukrainer, alle Europäer, unsere amerikanischen Verbündeten, unsere Freunde auf allen Kontinenten - in Afrika, Asien, Lateinamerika, Australien - werden alles tun, um diesen Sieg näher zu bringen", sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner allabendlichen Videoansprache. "Den Sieg der Ukraine, den Sieg der Freiheit, den Sieg für die regelbasierte internationale Ordnung."

Die USA richten den virtuellen Gipfel gemeinsam mit Costa Rica, den Niederlanden, Südkorea und Sambia aus. US-Präsident Joe Biden hatte bereits im Dezember 2021 zu einem virtuellen Treffen dieser Art geladen.

Selenskyj unterstrich Bidens führende Rolle in der Konsolidierung der demokratischen Welt. "Und diese Einigkeit reicht, wie wir sehen, aus, um für die Freiheit zu kämpfen", sagte er. "Aber um den Kampf gegen die Tyrannei zu gewinnen, brauchen wir mehr Einigkeit."/cha/DP/he