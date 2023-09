Selenskyj: Bereiten Energiesektor auf nächsten Kriegswinter vor

KIEW (dpa-AFX) - Mehr als anderthalb Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs laufen in der Ukraine nach Aussage von Präsident Wolodymyr Selenskyj die Vorbereitungen für den zweiten Kriegswinter. "Im öffentlichen Sektor und in den Kommunen muss nun jeder alles Mögliche - und wenn nötig, auch das Unmögliche - tun, um der Ukraine zu helfen, den Winter zu überstehen", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Samstag.

Dabei gehe es nicht nur um die Vorbereitung des Energiesektors selbst, sondern beispielsweise auch um den Schutz durch Luftverteidigungssysteme. Das Präsidialamt und die Regierung ließen sich von nun an täglich über die Fortschritte informieren, sagte er.

Die Ukraine wehrt seit Februar 2022 eine russische Invasion ab. Im vergangenen Winter hatte Russland gezielt die ukrainische Energieinfrastruktur mit Raketen und Drohnen angegriffen und große Schäden verursacht. Deswegen hatten viele Ukrainer vorübergehend nur stundenweise Strom. In den vergangenen Monaten liefen laut dem ukrainischen Energieministerium umfangreiche Reparaturmaßnahmen./haw/DP/zb