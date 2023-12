Selectquote Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei der Analyse von Selectquote wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 28,57 Punkten, was darauf hinweist, dass Selectquote überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt an, dass Selectquote weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse verwendet trendfolgende Indikatoren, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Selectquote-Aktie beträgt aktuell 1,56 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,41 USD liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 1,28 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Selectquote auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Selectquote in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis stuft die Aktie der Selectquote als "Neutral"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Keine der Bewertungen war "Gut", zwei waren "Neutral" und keine war "Schlecht". Es liegen keine Analystenupdates zu Selectquote aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 2,25 USD, was einer Erwartung von 59,57 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

