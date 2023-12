Selectquote Aktie: Das ist erstaunlich

Die Stimmung und der Buzz: Die Bewertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt folgendes Bild: Im vergangenen Monat hat sich die Stimmung der Anleger zunehmend eingetrübt. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Schlecht". Betrachten wir nun die Intensität der Diskussionen im letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und hat an Aufmerksamkeit verloren. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Somit erhält die Selectquote-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Spanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Selectquote liegt bei 53,33, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25 bezieht sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen. Der RSI für die Selectquote liegt bei 38, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Selectquote unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Selectquote verläuft aktuell bei 1,53 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 1,44 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -5,88 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist jedoch anders. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 1,33 USD erreicht, was für die Selectquote-Aktie eine aktuelle Differenz von +8,27 Prozent und damit ein "Gut"-Signal bedeutet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".