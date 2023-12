Selectquote Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Selectquote-Aktie wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 22,58 Punkte berechnet, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder Überkauft- noch Überverkauft-Signale und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Selectquote-Aktie auf der Basis des RSI mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Selectquote eher neutral diskutiert, wobei vor allem in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Selectquote-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -4,52 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von +13,85 Prozent. Insgesamt wird die Selectquote-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Selectquote zeigen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Dies wird positiv bewertet, während die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt bekommt die Selectquote-Aktie daher für diese Stufe ein "Gut"-Rating.