Selectquote Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Selectquote gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und schätzt das Anleger-Sentiment entsprechend positiv ein.

Nach der langfristigen Meinung der Analysten wird die Selectquote-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Selectquote vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 2,25 USD. Dies würde einer Performance von 67,91 Prozent entsprechen, da derzeit ein Preis von 1,34 USD für die Aktie besteht. Daraus ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Analysten als "Gut".

Unsere Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Allerdings hat sich die Stimmung für Selectquote in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Ebenso wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Auch dafür bekommt Selectquote eine "Schlecht"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Selectquote derzeit bei 1,51 USD verläuft. Dies führt aufgrund des aktuellen Aktienkurses von 1,34 USD zu einer Bewertung als "Schlecht", da ein Abstand von -11,26 Prozent besteht. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage aktuell bei 1,34 USD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral".