Selectquote Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Analysteneinschätzung für Selectquote ergibt sich als "Neutral" mit 0 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Einstufungen und 0 negativen Bewertungen in den letzten 12 Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 2,25 USD. Dies würde einer erwarteten Kursentwicklung von 52,03 Prozent entsprechen, da der aktuelle Kurs bei 1,48 USD liegt. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut" von den Analysten.

Das Stimmungsbild für Selectquote hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies basiert auf der Auswertung von Diskussionen in sozialen Medien, die auf eine verstärkt positive Tendenz hindeutet. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Selectquote für diese Stufe jedoch ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Selectquote-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,55 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,48 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen eher neutral über Selectquote diskutiert wurde. In den letzten Tagen überwiegen jedoch positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Selectquote auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.