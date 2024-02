Selective Insurance Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse der Selective Insurance-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 101,19 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 105,49 USD liegt und damit einen Abstand von +4,25 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, welcher bei 101,67 USD liegt, ergibt sich eine Differenz von +3,76 Prozent, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen "Neutral".

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Laut unserer Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Selective Insurance auf sozialen Plattformen überwiegend negativ. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Stimmung führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Selective Insurance-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,31 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 15,8 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,52 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite jedoch 151403,45 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt eine zunehmend trübere Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Selective Insurance-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.