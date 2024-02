Selective Insurance Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Selective Insurance beträgt aktuell 23,85 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 45,84, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird Selective Insurance in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung rund um Selective Insurance wurde auf sozialen Plattformen untersucht, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bei Selective Insurance festgestellt werden, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Selective Insurance bei 101,22 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 103,73 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,48 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 101,66 USD, was einer Distanz von +2,04 Prozent entspricht und somit auch zu einer Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Selective Insurance als "Neutral" vergeben.