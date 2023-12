Selective Insurance Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Selective Insurance Group":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Selective Insurance eine Rendite von 14,19 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor liegt der Wert 10,67 Prozent über dem Durchschnitt von 3,52 Prozent. Im Bereich der Versicherungen beträgt die mittlere jährliche Rendite 27,47 Prozent, wobei Selective Insurance derzeit 13,29 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger haben Selective Insurance in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Selective Insurance unterdurchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Selective Insurance liegt bei 40,75, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,2, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Selective Insurance gemischte Signale zeigt, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte zu berücksichtigen sind.