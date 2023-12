Selective Insurance Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Selective Insurance Group":

In den vergangenen Tagen war die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt positiv über das Unternehmen Selective Insurance gesprochen. Als Resultat davon wurde die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI von Selective Insurance liegt derzeit bei 49,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Trend, wobei auch hier die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Selective Insurance auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 99,88 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (101,79 USD) um +1,91 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 103,22 USD zeigt eine Abweichung von -1,39 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Selective Insurance in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,19 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -12,86 Prozent. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 4,01 Prozent jedoch 10,18 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.