Selective Insurance Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Bei Selective Insurance gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild und im Buzz. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da jedoch keine Auffälligkeiten bei Selective Insurance registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Selective Insurance daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Selective Insurance-Aktie liegt bei 64. Auf dieser Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (55,81) ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt führt die RSI-Bewertung zu einer "Neutral"-Bewertung für Selective Insurance.

Der Vergleich des Aktienkurses von Selective Insurance mit anderen Aktien aus der "Versicherung"-Branche ergibt, dass die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,4 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 36,7 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -33,3 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Selective Insurance mit 9,37 Prozent unter dem Durchschnittswert von 12,77 Prozent. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Selective Insurance-Aktie von 103,04 USD mit +1,49 Prozent Entfernung vom GD200 (101,53 USD) als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 103,11 USD auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Selective Insurance-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.