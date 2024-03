Selective Insurance Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Selective Insurance Group":

Die Aktie von Selective Insurance hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,4 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite damit um 4,7 Prozent unter dem Durchschnitt von 8,1 Prozent. Für Aktien aus der Versicherungsbranche beträgt die mittlere jährliche Rendite 26,79 Prozent, und Selective Insurance liegt aktuell 23,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Selective Insurance liegt bei 49,25 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 38,72 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Aktie von Selective Insurance war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an zwei Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war dagegen verstärkt positiver Austausch über das Unternehmen zu beobachten. Basierend auf dieser Stimmungslage wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Selective Insurance. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um +1,89 Prozent ab, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +0,52 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.