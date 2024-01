Selective Insurance Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Selective Insurance als neutral eingestuft werden kann. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Selective Insurance-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 48,79, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 63,18, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Zusammen ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Selective Insurance derzeit bei 100,31 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 99,61 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -0,7 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit einen Stand von 101,68 USD, was zu einem Abstand von -2,04 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" in der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Selective Insurance mit einer Rendite von 17,2 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" um mehr als 6 Prozent darüber liegt. Die "Versicherung"-Branche weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 18,9 Prozent auf, wobei die Selective Insurance mit 1,7 Prozent darunter liegt. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Selective Insurance zeigen, dass in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über das Unternehmen in den sozialen Medien zu beobachten war. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls in den roten Bereich. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Selective Insurance wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht" für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung der Selective Insurance-Aktie auf Basis des Relative Strength Index, der technischen Analyse, des Branchenvergleichs und des Sentiments und Buzz.