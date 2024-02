Selecta Biosciences Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Cartesian Therapeutics-Aktie wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, wenn es um Dividendenausschüttung geht, da das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,51 % keine Dividende zahlt. Die Aktie wird auch aufgrund der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet, da der letzte Schlusskurs von 0,756 USD 26,6 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Allerdings wird die Aktie auf Basis der letzten 50 Handelstage als "Neutral" bewertet, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität keine signifikanten Veränderungen zeigte.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis des 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Cartesian Therapeutics-Aktie, wobei sie in einigen Bereichen als "Schlecht" und in anderen als "Neutral" oder "Gut" bewertet wird.