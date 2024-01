Selecta Biosciences Aktie: Jubelschreie!

Der Aktienkurs von Cartesian Therapeutics in der "Gesundheitspflege"-Branche verzeichnet eine Rendite von -30,7 Prozent, was mehr als 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 13,17 Prozent erzielte, liegt Cartesian Therapeutics auch hier mit 43,87 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung wird der Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugeordnet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Cartesian Therapeutics liegt derzeit bei 16,78 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Cartesian Therapeutics eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Aktie von 0,849 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er 22,11 Prozent unter dem GD200 (1,09 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,9 USD, was einen Abstand von -5,67 Prozent bedeutet. Somit wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Cartesian Therapeutics abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4,67 USD, was einer potenziellen Steigerung um 449,67 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Aktie von Analysten eine positive Bewertung.