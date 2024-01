Selecta Biosciences Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Aktie von Cartesian Therapeutics hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was positiv bewertet wird. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung aufgewiesen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. In Bezug auf die Analysteneinschätzungen wird die Aktie von Cartesian Therapeutics auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft, wobei ein durchschnittliches Kursziel von 4,67 USD erwartet wird. In Bezug auf die Dividende liegt Cartesian Therapeutics mit einer Dividendenrendite von 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 %, was zu einer schlechten Bewertung führt. In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen, der bei einem Niveau von 87,8 zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie von Cartesian Therapeutics daher negativ bewertet.

