Select Sands Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Aktienkurs von Select Sands verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -80 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 58,42 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt bei -21,58 Prozent, was bedeutet, dass Select Sands aktuell 58,42 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Select Sands-Aktie ein Durchschnitt von 0,02 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,01 CAD, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der letzte Schlusskurs von 0,01 CAD liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Einschätzung der Aktienkurse erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen aufgriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Select Sands liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Select Sands-Aktie daher in verschiedenen Kategorien die Einstufung "Neutral".