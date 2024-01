Select Sands Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation über Select Sands in den sozialen Medien. Es wurden weder übermäßig positive noch negativen Diskussionen festgestellt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Häufigkeit der Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen weist darauf hin, ob es derzeit im Fokus der Anleger steht oder nicht. In diesem Fall wurde über Select Sands etwas weniger als üblich diskutiert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Select Sands im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,57 Prozentpunkte weniger als der durchschnittliche Wert von 3,57 % ist. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft und die Aktie erhält die Bewertung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was wiederum zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) weist die Select Sands-Aktie als Neutral-Titel aus. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Select Sands-Aktie beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Ebenso ergibt sich ein RSI25-Wert von 50, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.