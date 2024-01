Select Sands Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt folgendes Bild: In den letzten Monaten gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" zeigt sich, dass Select Sands mit einer Rendite von -80 Prozent mehr als 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite der Select Sands-Aktie mit 68,88 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Select Sands derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,57 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Select Sands liegt derzeit bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder Überkauftheit noch Überverkauftheit an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Select Sands-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.