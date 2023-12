Select Sands Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Select Sands liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 100 für die Select Sands, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Schlecht" nach sich zieht.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Select Sands liegt bei einem Wert von 2, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 321,57) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Select Sands damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende schüttet Select Sands eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,67 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,67 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Select Sands neutral sind. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um Select Sands.

