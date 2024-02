Select Medical Aktie: Das war ja klar …

Das Anleger-Sentiment für Select Medical ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An 11 Tagen wurde überwiegend positiv diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell zeigen sich hauptsächlich positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Select Medical im letzten Jahr bei -5,56 Prozent, was 0,52 Prozent über dem Durchschnitt (-6,08 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 4,54 Prozent, und Select Medical liegt aktuell 10,09 Prozent darunter. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analysten geben eine "Neutral"-Einschätzung für Select Medical ab, da keine positiven oder negativen Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 26 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -4,34 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Select Medical liegt bei 34,44, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 46 eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".