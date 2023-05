Select Medical Aktie: Der ganz große Wurf!

Select Medical weist am 12.05.2023, 14:14 Uhr einen Kurs von 28.32 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Gesundheitseinrichtungen" geführt.

Die Aussichten für Select Medical haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Die Aktie von Select Medical gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 20,82 insgesamt 75 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der 84,17 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Select Medical aktuell 1,75. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,63 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister". Select Medical bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Select Medical-Aktie ein Durchschnitt von 26,22 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,32 USD (+8,01 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 27,22 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,04 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Select Medical ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Select Medical erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.