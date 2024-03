Select Medical Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Select Medical wird derzeit im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,65, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 102,34 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +6,32 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Select Medical-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,08 Prozent). Somit erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Select Medical mit 2,09 Prozent derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 92,27 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche beträgt -90, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Beim Vergleich der Aktienkurse zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Select Medical mit einer Rendite von 0,6 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,33 Prozent, wobei Select Medical mit 5,74 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.