Select Medical Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Helvetia Holding":

Die Aktie von Select Medical wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 12,89 liegt es insgesamt 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 99,05 im Bereich "Gesundheitsdienstleister". Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie nach der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Select Medical derzeit bei 26,85 USD. Der Aktienkurs selbst lag bei 23,94 USD, was einen Abstand von -10,84 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 23,27 USD ergibt sich eine Differenz von +2,88 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende weist Select Medical eine Dividendenrendite von 2,16 Prozent auf, was 86,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Rentabilität der Aktie im Vergleich zur Branche "Gesundheitsdienstleister".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Select Medical in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist und zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als "Gut" eingestuft.