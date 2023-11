Select Medical Aktie: Viel Lärm um nichts!

In der fundamentalen Analyse von Aktien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wesentlicher Indikator. Im Falle von Select Medical liegt das KGV mit einem Wert von 12,57 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 54,69 in der Kategorie "Gesundheitsdienstleister". Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist, und führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Bei Select Medical hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur zu einer schwachen Aktivität im Netz geführt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen vor allem überwiegend positive Meinungen über die Aktie von Select Medical. Zudem haben sich positive Themen rund um Select Medical in den letzten Tagen besonders auf dem Meinungsmarkt niedergeschlagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 2,16 Prozent in Relation zum aktuellen Kursniveau und liegt damit 88,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 91,06 in der Kategorie "Gesundheitsdienstleister". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Select Medical-Aktie eine Bewertung als "Schlecht".

Die Bewertungen basieren auf verschiedenen Faktoren wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, dem Sentiment und Buzz im Netz, dem Anleger-Sentiment und der Dividendenrendite, die wichtige Indikatoren für die Bewertung einer Aktie darstellen.