Select Medical Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Meinung von Investoren und Nutzern im Internet zu messen. Wir haben die Aktie von Select Medical anhand dieser Faktoren untersucht. Die Diskussionsintensität und die Anzahl der Beiträge zeigten eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Select Medical wies kaum Änderungen auf, weshalb wir ihr ein "Neutral"-Rating geben. Somit erhält die Aktie von Select Medical bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt die Note "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Select Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,64 USD. Der letzte Schlusskurs (29,16 USD) weicht somit um +9,46 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 27,16 USD eine Abweichung von +7,36 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Select Medical für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 32,91 Punkte, was bedeutet, dass Select Medical momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 36,72) führt zu einem "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Select Medical von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit eine "Gut"-Einstufung für Select Medical.