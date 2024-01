Select Medical Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Select Medical-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 26,83 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,5 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -12,41 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 23,26 USD, was einer positiven Distanz von +1,03 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Select Medical ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Gemäß der langfristigen Meinung der Analysten wird die Select Medical-Aktie als "Neutral" eingestuft, basierend auf 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 26 USD, was einer potenziellen Performance von 10,64 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für Select Medical zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 67,21 bzw. 50,6, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Select Medical-Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, basierend auf den verschiedenen Analysefaktoren.