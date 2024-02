Select Medical Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die aktuelle Dividendenrendite der Select Medical-Aktie liegt bei 2,09 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister einen geringeren Ertrag von 90,18 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Analysten bewerten die Select Medical-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 26 USD deutet auf ein Abwärtspotenzial von -8,77 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Select Medical eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Select Medical-Aktie mit -5,56 Prozent mehr als 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,72 Prozent, während Select Medical mit 10,28 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Select Medical-Aktie am letzten Handelstag bei 28,5 USD lag, was einen Unterschied von +7,02 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 26,63 USD bedeutet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Select Medical-Analyse vom 26.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Select Medical jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Select Medical-Analyse.

Select Medical: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...