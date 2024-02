Select Medical Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Aktie von Select Medical bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,09 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister einen geringeren Ertrag von 89,36 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die aktuelle Analysteneinschätzung für Select Medical ergibt insgesamt ein neutrales Bild, da in den letzten 12 Monaten 0 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und keine negativen Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 26 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -4,24 Prozent fallen wird. Daher wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie von Select Medical ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,33 auf, was 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine gute Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Select Medical beobachtet, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führt. Die Aktie erhält daher eine gute Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch, dass sie nicht wesentlich mehr oder weniger im Fokus der Anleger steht als normal, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Select Medical aufgrund der Dividendenrendite, der Analysteneinschätzung, der Fundamentalanalyse und des Sentiments in den sozialen Medien mit einer neutralen bis guten Bewertung eingestuft.