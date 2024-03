Select Medical Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Select Medical eine Performance von 0,6 Prozent. Im Branchenvergleich ist dies jedoch eine Underperformance von -6,8 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die im Durchschnitt um 7,4 Prozent gestiegen sind. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -1,06 Prozent, wobei Select Medical 1,66 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 28,5 USD der Select Medical-Aktie +7,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +7,14 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse deutet auf eine eingetrübte Stimmung hin. Positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich frühzeitig erkennen, und aktuell hat sich die Stimmung für Select Medical in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Demnach erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daraus resultiert ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet weist Select Medical mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,65 einen niedrigeren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Der durchschnittliche KGV der Branche "Gesundheitsdienstleister" liegt bei 92, daher beträgt der Abstand aktuell 85 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".