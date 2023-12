Select Medical Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten dem Unternehmen Select Medical 0-mal die Bewertung "Gut", 1-mal die Bewertung "Neutral" und 0-mal die Bewertung "Schlecht" vergeben. Langfristig betrachtet erhält das Unternehmen daher insgesamt das Rating "Neutral". Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, mit 0 "Gut"-Bewertungen, 1 "Neutral"-Bewertung und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was erneut zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die aktuellen Analysen des Aktienkurses von Select Medical zeigen eine erwartete Entwicklung von 10,73 Prozent und ein mittleres Kursziel von 26 USD. Dies wird von den Analysten als positiv bewertet und führt insgesamt zu einer neutralen Gesamteinschätzung seitens institutioneller Analysten.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt mehrheitlich positive Reaktionen auf Select Medical in den letzten Tagen. Insgesamt gab es zehn positive Tage, ein negativer Tag und zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Unternehmensnachrichten wurden jedoch vornehmlich neutral aufgenommen, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung und einem "Gut"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse der Aktie zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs (23,48 USD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (26,99 USD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (23,28 USD), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Select Medical-Aktie auf Basis der technischen Analyse.

Die Fundamentalanalyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13, was darauf hindeutet, dass die Börse 13 Euro für jeden Euro Gewinn von Select Medical zahlt. Dies ist 86 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 93, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher mit einem "Gut"-Rating eingestuft wird.