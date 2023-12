Select Harvests Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Select Harvests-Aktie ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, weshalb diese als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität blieb im Vergleich zum Durchschnitt unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25-Wert von 73 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft angesehen wird, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Select Harvests-Aktie mit einem Kurs von 2,95 AUD eine Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage von -21,12 Prozent auf, was kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Auch die Distanz zum GD200 von -28,57 Prozent führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung.