Select Harvests Aktie: Quo vadis?

Die technische Analyse der Select Harvests-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,3 AUD ein "Schlecht"-Signal darstellt, da er mit -21,05 Prozent Abstand vom GD200 (4,18 AUD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 3,96 AUD, was einem Abstand von -16,67 Prozent entspricht und ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Select Harvests-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da in den letzten Wochen kaum Veränderungen festzustellen sind. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt ebenfalls eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer wider, wobei an fünf Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden und keine negativen Diskussionen zu verzeichnen waren. An neun Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Select Harvests als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 59,04 und der RSI25 bei 62,96, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.