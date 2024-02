Select Harvests Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Aktienkurse können neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Select Harvests auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Select Harvests diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Select Harvests derzeit als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs beträgt 3,94 AUD, wobei der Kurs der Aktie um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 3,28 AUD, was einer Abweichung von +20,12 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Select Harvests aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich hingegen ein Wert von 26, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Daher wird die Select Harvests in Bezug auf den RSI insgesamt als "Gut" eingestuft.

Zusätzlich zur technischen Analyse zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität der Select Harvests in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, weshalb die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.