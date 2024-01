Select Harvests Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Die RSI der letzten 7 Tage für die Select Harvests-Aktie liegt aktuell bei 48, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 60, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Select Harvests.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Select Harvests derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,09 AUD, während der Kurs der Aktie bei 2,86 AUD um -30,07 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 3,58 AUD führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Select Harvests festgestellt werden. Dies zeigt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren eine neutrale Bewertung für die Select Harvests-Aktie.