Select Energy Services Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Select Water liegt derzeit bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,07 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 67 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen", der bei 30 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Select Water beträgt 14,29 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 3,12 Prozent liegt Select Water 25,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. In den letzten Tagen haben die Anleger größtenteils neutral oder positiv über das Unternehmen gesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.