Select Energy Services Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Analystenbewertung für die Select Water-Aktie zeigt eine gemischte Tendenz. Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 1 Einstufung als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft worden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 8,5 USD, was einen potenziellen Anstieg um 10,68 Prozent vom letzten Schlusskurs von 7,68 USD bedeutet. Daher lautet die Empfehlung "Gut". Zusammenfassend erhält die Select Water-Aktie somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Select Water-Aktie zeigt eine gute Dynamik, mit einem RSI von 20,93 für 7 Tage und 39,05 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf Dividenden weist die Select Water-Aktie eine Dividendenrendite von 3,12 Prozent auf, was 25,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Die technische Analyse der Select Water-Aktie zeigt einen durchschnittlichen Schlusskurs von 7,64 USD über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,68 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine nahezu gleiche Entwicklung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Select Water-Aktie basierend auf den Analystenbewertungen, dem Relative Strength Index, der Dividendenpolitik und der technischen Analyse.